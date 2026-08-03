Vozinha ya viaja a Chile para cerrar su fichaje con Colo Colo

El arquero caboverdiano Vozinha está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Colo Colo. En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales imágenes del guardameta abordando un vuelo con destino a Chile, donde se espera que complete los últimos detalles de su incorporación al cuadro albo.

De acuerdo con la información difundida por el medio chileno Mega Deportes, el experimentado portero realizó una escala en Madrid antes de continuar su viaje hacia Santiago. Su llegada al país está prevista para las próximas horas.

El club chileno tendría programada la presentación oficial del futbolista para el próximo martes, una vez supere los exámenes médicos y firme su contrato.

Antes de emprender el viaje, Vozinha publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que alimentó las expectativas sobre su futuro: “Cargando… El próximo capítulo está en camino”.

El arquero de Cabo Verde ganó notoriedad internacional por sus actuaciones con la selección nacional, especialmente durante las eliminatorias y el proceso rumbo al Mundial de 2026. Su llegada busca reforzar la portería de Colo Colo de cara a los desafíos del segundo semestre.

Hasta el momento, el club no ha oficializado el fichaje, por lo que el anuncio dependerá de que el jugador complete satisfactoriamente el proceso de incorporación.