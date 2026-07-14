Vuelco de bus deja a dos personas fallecidas y 14 lesionadas en San Juan del Río Coco

Reyner Francisco Ruiz López, de 47 años y Juana Minolda Herrera Troche, de 43, son las personas que perdieron la vida, luego que el bus de transporte colectivo de la empresa Transporte Laguna, que cubría la ruta Estelí–Quilalí, se volcó la tarde este lunes en la salida de la Zona Seis, municipio de San Juan del Río Coco, departamento de Madriz.

Además 14 personas resultaron lesionadas en la unidad conducida por Eddy Romero Romero. Un video de una cámara de seguridad muestra que un camión aparentemente derrapó mientras circulaba por su carril, lo que habría obligado al conductor del bus a realizar una maniobra para evitar el impacto, por lo que se salió de la vía y se volcó.

Entre los lesionados están: Esteysi Morán, de 20 años; Kelin Yahosca Hernández Mora, de 8; Suley Tardencia, de 8; Marvin López, de 20; Eveling Acevedo, de 21; Juan René García, de 45; Wesner Josué García Salgado, de 17; José Francisco Fajardo Centeno, de 81; María Nelis López, de 38; Geneling Rivera, de 2; Josué Rivera, de 9 y Melvin Figueroa Zelaya, de 53, quienes fueron trasladados al hospital Luis Felipe Moncada de San Juan del Río Coco.

Los lesionados de mayor gravedad fueron el conductor Eddy Romero Romero y Elda Luz Morán Lagos, con traumas en el tórax y el abdomen respectivamente, quienes fueron remitidos al hospital Juan Antonio Brenes Palacios del municipio de Somoto.