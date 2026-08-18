Vuelco de bus interlocal deja a más de 15 pasajeros lesionados en la Carretera a Masaya

Por Heydi Estrada.

Aparentemente el exceso de velocidad en el que conducían la unidad de transporte público que recorre la ruta de Masaya a Managua, placas MY 646, dejó a más de 15 personas lesionadas, luego que el bus impactará contra un poste del tendido eléctrico y terminará volcado a la altura del kilómetro 15 de la Carretera a Masaya.

Este accidente vial ocurrió la tarde de este lunes, exactamente frente a la entrada del Zoológico Nacional. Los usuarios del medio de transporte fueron sacados de la unidad por la ventana del techo, estos resultaron con lesiones en los brazos, piernas y cabezas. El conductor relató en una trasmisión en vivo a través de la red social Facebook que no conducía a exceso de velocidad y que una camioneta le invadió el carril, por lo que no pudo esquivarla y terminó volcándose.

Los más de 30 pasajeros reportaron que fueron víctimas de delincuentes, pues a los que resultaron con lesiones les sustrajeron sus billeteras y celulares. Los lesionados más graves fueron los primeros en ser trasladado al hospital de Masaya y Ticuantepe, mientras otros fueron atendidos en el lugar por médicos de la Cruz Blanca en el lugar.

Agentes de tránsito realizaron las investigaciones de las causas del accidente vial para determinar la responsabilidad del conductor del bus.