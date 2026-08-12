Vuelco de camión con granos básicos deja tres heridos en Masaya 

Un camión que transportaba granos básicos volcó en la rotonda del municipio de Catarina, departamento de Masaya, luego de ser impactado por un arrastre con placa de Panamá, dejando tres personas lesionadas.

Las víctimas, que se dedicaban a la venta de frijoles, arroz y otros productos, regresaban de San Marcos hacia Masaya tras una jornada laboral y habían decidido visitar a familiares antes del percance.

Miembros de la Cruz Blanca atendieron a los ocupantes del camión, incluida una mujer que fue trasladada a un centro asistencial junto al conductor y otro pasajero, mientras parte de la carga quedó esparcida sobre la carretera.