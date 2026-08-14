Vuelco de camión con reses deja un muerto en Caribe

Un camión que transportaba reses con destino a Managua volcó en la zona de la Bajada de Huapí, en la carretera entre El Rama y El Tortuguero, en la costa Caribe Sur, dejando un ayudante fallecido y el conductor herido.

El ayudante quedó prensado entre la chatarra y su identidad aún no ha sido revelada. El conductor fue trasladado al Centro Asistencial de Huapi con severas lesiones.

La mayoría de las reses que transportaba murieron en el accidente. Agentes policiales investigan las causas del siniestro.