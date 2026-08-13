Vuelco de camión deja a una persona y varias reces sin vida en la Costa Caribe Sur

Un camión que transportaba varias reces con destino a Managua terminó volcado en la zona conocida como La Bajada de Wapi en la carretera que conduce de El Rama a El Tortuguero en la Costa Caribe Sur.

En el accidente vial perdió la vida el ayudante del camión, cuya identidad aún se desconoce, según informaron medios de comunicación locales, el cuerpo quedó prensado entre la chatarra retorcida, mientras que el conductor resultó con graves lesiones y fue trasladado al centro asistencial de Wapi.

Se conoció que el conductor del camión aparentemente perdió el control del pesado vehículo al ingresar a una curva, lo que provocó que diera varias vueltas, resultando muertas la mayoría de reces que transportaba.

Agentes policiales realizan las investigaciones para determinar qué provocó el accidente que hoy deja luto y dolor en una familia nicaragüense.

Por Carlos Arguijo.