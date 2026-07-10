Vuelco de camión deja con lesiones leves al conductor en el municipio de Diriamba

Un camión se volcó en el kilómetro 47 de la carretera que conduce de Diriamba a San Gregorio, dejando únicamente cuantiosos daños materiales.

​El conductor del vehículo perdió el control al subir la pendiente, retrocedió de forma repentina y terminó volcándose.

​El conductor César Mayorga resultó ileso tras el percance, aunque fue trasladado posteriormente a un centro asistencial para chequeo médico. ​Agentes de la Policía acudieron al sitio para realizar las investigaciones pertinentes y determinar las causas exactas del accidente.

Por Luis Campos.