Vuelco de camión deja con lesiones leves al conductor en el municipio de Diriamba

Un camión se volcó en el kilómetro 47 de la carretera que conduce de Diriamba a San Gregorio, dejando únicamente cuantiosos daños materiales.
El conductor del vehículo perdió el control al subir la pendiente, retrocedió de forma repentina y terminó volcándose.
El conductor César Mayorga resultó ileso tras el percance, aunque fue trasladado posteriormente a un centro asistencial para chequeo médico. Agentes de la Policía acudieron al sitio para realizar las investigaciones pertinentes y determinar las causas exactas del accidente.
Por Luis Campos.