Vuelco de camioncito deja pérdida de perecederos y daños materiales en el municipio de El Crucero

Ilesos quedaron el conductor y el ayudante de un camioncito, a pesar de que el vehículo se volcó la mañana de este miércoles en el kilómetro 21 ½ de la carretera que conduce hacia el municipio de El Crucero en Managua.

Mario Moreno Araica, conductor del camioncito, salió junto a su ayudante Juan Antonio Chávez desde el mercado El Mayoreo con productos perecederos y se dirigía hacia el municipio de Diriamba cuando se durmió al volante.

“Las pérdidas son grandes, pero por el momento no puedo sacar cálculos, el ayudante y yo estamos asustados (porque) nos dimos vuelta, pero gracias a Dios estamos bien, (ocurrió por) el viento, el sueño, el cansancio más que todo”, relató Moreno.