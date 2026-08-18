Vuelco de furgón cargado con gaseosas deja a dos personas lesionadas en Boaco

Por Geydi Solórzano.

Un furgón que transportaba producto gaseoso se volcó la tarde de este martes en el kilómetro 103 en el tramo de carretera comprendido entre La Subasta y Cerro Cuape en el municipio de Boaco. El conductor del vehículo pesado, identificado como Jhon Mays Cruz, de aproximadamente 30 años y originario de Matagalpa, relató fuera de cámara que el accidente ocurrió debido a las condiciones de la vía.

Según su testimonio los trabajos de mantenimiento que se realizan en la zona, combinados con el lodo generado por las recientes lluvias provocaron que las llantas deslizaran, haciéndole perder el control al no calcular bien el margen al circular por el sector. El furgón trasladaba la mercadería desde Managua hacia el municipio de Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Miembros de Cruz Blanca se presentaron al lugar del accidente para brindar atención prehospitalaria al conductor y a una acompañante, quiénes presentaron lesiones menores y decidieron no ser trasladados a un centro asistencial. Agentes de la especialidad de tránsito de la Policía se hicieron presentes en la escena para asegurar el perímetro, realizar las investigaciones correspondientes que esclarezcan los detalles del percance vial y garantizar el resguardo de la carga de bebidas gaseosas.