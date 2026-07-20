Vuelco de vehículo frente a Plaza Las Palmas deja varios lesionados 

Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta madrugada frente a Plaza Las Palmas, en el sector de Veracruz de la carretera a Masaya, cuando un vehículo volcó y terminó sobre el área verde de la zona comercial, dejando como saldo varias personas lesionadas, entre ellas una niña que fue trasladada a un hospital capitalino.

Según videos difundidos en redes sociales, el conductor aparentemente viajaba a exceso de velocidad y perdió el control en una curva, impactando contra un poste de concreto con medidores de energía eléctrica, lo que provocó que el automotor quedara abandonado en la vía pública con cuantiosos daños materiales.

Las autoridades de tránsito investigan las causas del siniestro, aunque en el interior del vehículo se encontraron latas de bebidas alcohólicas que podrían haber influido en el incidente que dejó a los ocupantes con diversas lesiones, incluyendo una mujer y el conductor en estado grave.