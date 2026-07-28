Zinedine Zidane es el nuevo entrenador de Francia y Mbappé le da la bienvenida

La selección de Francia comienza una nueva etapa con la llegada de Zinedine Zidane como su nuevo director técnico. El histórico exfutbolista y exitoso entrenador, reconocido por conquistar tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones con el Real Madrid, asume el mando del combinado francés con el objetivo de devolverlo a la cima del fútbol internacional.

La designación fue recibida con entusiasmo por los jugadores de la selección, especialmente por Kylian Mbappé, quien utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de bienvenida. “Bienvenido a casa”, escribió el delantero francés junto a una imagen con Zidane, una publicación que rápidamente generó miles de reacciones entre los aficionados.

La llegada de Zidane despierta una gran expectativa en Francia, donde es considerado una de las máximas leyendas del fútbol. Ahora tendrá la misión de liderar a una talentosa generación encabezada por Mbappé y buscar nuevos éxitos para la selección nacional en las próximas competiciones internacionales.