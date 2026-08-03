Zumba: el baile que ejercita el cuerpo y mejora la salud integral

La zumba se ha consolidado como una actividad física que combina ritmos latinos con ejercicios aeróbicos, ofreciendo beneficios para la salud cardiovascular, la tonificación muscular y el bienestar emocional de quienes la practican regularmente.

El movimiento del cuerpo al compás de la música no solo quema calorías, sino que también libera endorfinas que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés diario.

Se recomienda esta disciplina como una opción divertida y accesible para mantenerse activo.